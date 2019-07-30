新竹漁港網紅景點「魚鱗天梯」 新增「天梯之翼」助陣

2019-07-30 15:20

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市新竹漁港的網紅景點「魚鱗天梯」已成北台灣觀光亮點之一，市府最近在旁邊完成300多公尺的「天梯之翼」的原生大石塊，與魚鱗天梯的護岸相呼應，讓民眾可以坐看夕陽外，也能享受海風吹拂的暢快感，隨著「天梯之翼」原生大石塊的完工，將成為新竹海岸線最新的打卡夯景。

市府產發處表示，這4年多來，市府投入超過13億經費推動新竹漁港轉型，成為具觀光休憩功能的漁人碼頭，包括已完成國際風箏賽場、具護堤功能的魚鱗天梯和親子沙灘及舊港倉庫整休，如今已是北台灣最夯的海岸景點，更打通台六八線銜接南寮的南寮大道，同時闢設停車場，讓新竹漁港成為民眾假日休閒的好去處。

而魚鱗天梯的海堤護岸工程成為市民親近海洋的打卡熱點後，市府產發處又爭取經濟部水利署前瞻水環境計畫補助，投入5521萬元，針對漁港內鏽蝕嚴重的繫船鋼柱進行除鏽油漆工程，也重塑魚鱗天梯周遭景觀。

由於漁港北側堤防外長年受海浪侵蝕，此次工程也將拋石段再延伸300多公尺，做為保護北側堤防免受海浪侵蝕，並兼顧景觀營造，以原生大石塊鋪設，讓護堤成為魚鱗天梯兩側的「天梯之翼」，與魚鱗天梯相呼應。

此外，魚鱗天梯堤上空地因人潮踩踏地面裸露，市府也重整草坪，由日本庭園造景專家小口基實指導擺放錯落的景觀石，讓民眾能坐看海景賞夕陽；同時重新鋪設進出天梯的洗露骨材步道，方便遊客進出魚鱗天梯。

產發處指出，適逢暑假，新竹漁港漁人碼頭已成為市民及全國民眾出遊造訪的熱門景點，除可騎腳踏車觀賞17公里海岸線，也可到讓孩子消暑的親子沙灘，風箏賽場放風箏、魚鱗天梯拍美照，或品嘗漁港最青的海鮮。

此外，漁人碼頭計畫的最後一塊拼圖，漁港南側以及直銷中心周邊的環境改善工程也已進行規劃設計，漁港直銷中心預計會在2022年完成整建，屆時，整個新竹漁人碼頭將脫胎換骨，以嶄新的的面貌呈現在市民眼前，可望成為北台灣漁港觀光新亮點。

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