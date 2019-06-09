初選倒數 蔡英文訪新竹南寮漁港展現親民

2019-06-09 16:55

［記者洪美秀／新竹報導］總統蔡英文爭取民進黨內連任提名民調前的最後一天，來到新竹市南寮漁港，展現親民作風，包括與小朋友在親子沙灘玩水，還到網美打卡勝地「魚鱗天梯」，與民眾話家常，除肯定市長林智堅的施政成績，也強調對竹市的建設有信心，並承諾會持續支持新竹市推動各項建設，同時也呼籲已啟航的舵手不能換，爭取民眾認同，也為民調全力衝刺。

新竹市日前獲前瞻補助近5億整治水環境，蔡英文總統今天到新竹漁港多個水環境建設視察，見證新竹漁港整治後的蛻變，市長林智堅不僅帶著蔡總統踏訪最夯家庭景點「親子沙灘」，與大小朋友們打招呼，也在網紅景點「魚鱗天梯」自拍打卡，更一同騎乘自行車漫遊漁港，體驗基礎環境改善後平整舒適的漁港道路。

蔡英文總統下午抵達新竹漁港，與林智堅、立委柯建銘相約來一場午後微旅行，兩人首先造訪夏日新竹最夯的親子景點親子沙灘，大小朋友見到小英總統與小智市長，紛紛前來打招呼，童趣對話引全場笑聲不斷。

林智堅與蔡英文總統還一同騎乘協力車前往新竹市風箏賽場，在新竹市風箏協會帶領之下，一同施放大型競賽風箏，感受最熱烈的「新竹風」，並前往熱門網紅 IG打卡景點魚鱗天梯，一起自拍。

林智堅表示，他上任之後，投入超過12億元，一點一滴的建設新竹漁人碼頭，像是8公頃的風箏賽場、網紅景點魚鱗天梯，還有大朋友、小朋友都喜歡的親子沙灘，另外，新竹人等了14年的南寮大道也通車了，之外更投入超過1億元打造的南寮運動公園，讓舊漁港大變身，現在的南寮不分平假日皆吸引眾多人潮前往遊憩，日前還吸引國家地理雜誌在此舉辦國際級路跑。

林智堅表示，過去4年多來，他向中央爭取超過150億，展開各項建設，包括大家現在看到的新竹漁人碼頭，充滿孩子的笑容，新竹市的改變已經實現，這都要感謝蔡總統上任以來的支持，做新竹人最堅強的後盾。

產發處長吳甲天表示，新竹漁人碼頭是市府推動的重大計畫之一也是新竹微笑水岸的一環，啟動改造計畫後已打造多個熱門景點，許多基本設施也持續改善，台68線延伸進漁港的南寮大道與漁港內停車場皆已完成，並藉由前瞻水環境計畫，分期分區改善新竹漁港基本設施，包含北側與部分東側碼頭後側沉陷、港區道路排水與景觀一併改善，打造出安全與美觀的漁港公共空間。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法