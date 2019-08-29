愛情摩天輪相中高雄港區附近 港務公司：土地已有規劃

2019-08-29 17:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕高雄市長韓國瑜將兌現選前愛情摩天輪的政策，如今傳出台灣港務公司發文給高市政府，表示無足夠空間供使用，被外界視為卡韓。港務公司今天澄清，僅就港區各碼頭與土地使用情形作事實描述，避免因事先未充分溝通導致招商後衍生爭議，絕無卡韓情事，籲請市府勿多做聯想。

愛情摩天輪是韓國瑜選前最受矚目的政見，外傳廠商看中愛情摩天輪的興建地點，在高雄港區周邊土地，但地主台灣港務公司昨發文給高市經發局，指高雄港邊土地涉及舊港區（1-21號碼頭）場域，並無足夠空間可供規畫摩天輪開發基地，被視為中央卡韓。

港務公司表示，依高市府評估開發摩天輪之高雄港舊港區（1-21號碼頭）土地，市府經發局今年5月7日召開跨局處協調會議時，港務公司出席代表已在會議中明確表示舊港區各碼頭是提供郵輪、觀光船等港埠作業船舶持續靠泊使用，碼頭後線現有國際旅客服務中心也將繼續供郵輪旅客通關，並有船塢持續提供船舶維修服務，其他碼頭後線既有倉庫則將陸續辦理活化利用，並無足夠空間可供市府規劃摩天輪開發基地，建議可在愛河流域周邊適宜的場地選址評估設置。

港務公司表示，高雄港為全球第13貨櫃大港，同時扮演著高雄作為郵輪母港與國內、外海上貨運重要角色，為推動舊港區轉型開發，近年在兼顧航運需求下逐步調整裝卸作業碼頭，並依高市府訂定的都市計畫相關規定，於去年研擬開發計畫提出未來15年舊港區開發構想送高市府審議通過，未來也將依該計畫逐步推動開發。

港務公司說，國際商港區域的土地管理機關為交通部航港局，並依商港法交由港務公司開發營運，高市府以高雄港舊港區土地為標的辦理招商，或投資廠商有意於舊港區投資建設，理應先經航港局及港務公司同意。且港口本來就有整體發展規劃，各項開發建設均應符合規劃內容，才能避免後續執行時產生問題。

港務公司表示，考量舊港區港埠業務的維持及未來開發需求，現階段區內可進行評估開發的土地面積約2公頃，若業者有開發意願，且符合商港法及高市府核定的開發計畫相關規定者，可研提具體投資計畫與高雄港區土地開發（股）公司洽談合作方式，港務公司、交通部及中央都會儘力配合。

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