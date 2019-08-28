新北惜食分享 南美來取經

2019-08-28 10:17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市推動惜食分享網3年，將356噸可能淪為廚餘的NG醜蔬果、肉品再利用，受惠人次約42萬，2017年獲選世界大都會協會首屆領航計畫，市府去年10月派員赴厄瓜多首都基多市交流，基多市代表Marir Alexandra和哥倫比亞麥德林代表Alejandro Esteban近日回訪取經，參訪三重果菜市場和泰山大科社區惜食廚房運作，希望帶回新北市的推動經驗

社會局長張錦麗表示，新北市從2016年8月起推動惜食分享網，迄今已成立14處惜食廚房、有16家公私立市場固定提供、有89處領菜據點、有298所學校響應空盤運動、有40家餐廳響應惜食分享、舞春打包，並有民間捐贈2部「舞春號」（意指有剩）惜食分享車，累積356噸食物再利用，減少390噸的廚餘，相當於7.7座的101大樓。

秘書處長饒慶鈺指出，新北市今年將聯合國永續發展指標（SDGs）納入市政，惜食分享網的推動，不僅是「消除飢餓」，更是「健全生活品質」、「負責任的生產消費循環」以及「全球夥伴關係」的落實及展現，也希望透過與南美洲等國際交流，讓永續食物的理念在更多城市傳播。

基多市代表Marir Alexandra說，基多市攤商有76％沒有倉儲設備，加上垃圾未分類，每週約產生930噸垃圾，其中不少是食材浪費，估計每年浪費的食物可以餵飽130萬人；政府於2年前成立跨部會組織處理糧食浪費問題，希望結合學校、社運、食品公司推動，減少食物浪費。

哥倫比亞麥德林代表Alejandro Esteban提到，從農地生產到餐桌，要經過10幾道環節，簡化是一大學問，新北市的經驗值得參考。參訪團一行參觀新北果菜運銷公司三重市場及泰山大科社區惜食廚房，看到攤商先將NG醜蔬果集中一處，再由理菜志工初篩後，交由辦共餐的據點領回，志工利用惜食蔬果製作美食，供長輩共餐食用。

基多市代表Marir Alexandra（右3）和哥倫比亞麥德林代表（左3）Alejandro Esteban來新北取經惜食的作法。（記者何玉華攝）

哥倫比亞麥德林代表Alejandro Esteban分享哥倫比亞糧食生產的問題。（記者何玉華攝）

基多市代表Marir Alexandra分享厄瓜多政府於2年前成立跨部會組織處理糧食浪費的問題。（記者何玉華攝）

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