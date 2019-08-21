廚餘做成有機質材料 雲縣各公所送民眾試用

2019-08-21 14:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府禁止廚餘養豬，推動廚餘全堆肥化，今天展出製作出的有機質材料「雲林二號」，其肥力與市售有機肥相當，即日起在各鄉鎮市公所免費提供民眾取用。

張麗善表示，年底就任縣長後，為預防非洲豬瘟可能入侵，第一時間就宣布禁用廚餘養豬，為解決廚餘問題，全力推動廚餘堆肥化，目前雲林縣廚餘堆肥利用比例已達94.15%。

環保局長張喬維表示，雲林縣仍保持生、熟廚餘分類回收方式，生廚餘進行堆肥處理、熟廚餘採用化製處理，並將堆肥與化製成品混合製成有機質材料，目前已完成2批約281公噸成品，第一批的6080包已被索取一空，第二批8000包分送各地方公所，免費提供民眾試用。

環保局廢棄物處理科長吳其臻表示，全縣每天產出廚餘量約38噸，每噸廚餘可製成0.2噸堆肥，平均每月可產出6000至8000包有機質材料，有機肥料將全數免費提供社區、機關、校園、行道樹及一般民眾取用，有需要的民眾可向各鄉市公所或環保局申請。

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