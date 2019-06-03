養蟲吃廚餘有效 這個鄉沒廚餘煩惱

2019-06-03 18:28

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林口湖鄉清潔隊今年試驗養「黑水虻」吃廚餘，成效很好，每天可消化350公斤廚餘，全鄉沒有沒有廚餘問題，而且成為全縣示範點，上月還幫其他鄉鎮處理好幾噸廚餘。

口湖鄉長林哲凌指出，根據統計家戶垃圾中以廚餘比例最高，廚餘含油水會造成焚化爐設備壽命減短，中央、地方政府大力推動廚餘回收，熟廚餘養豬，生廚餘做堆肥，但受到非洲豬瘟疫情衝擊，雲林縣府禁止廚餘養豬，廚餘處理問題令各鄉鎮頭痛。

口湖鄉清潔隊長林嘉億表示，口湖因地方漁塭養殖產業，有業者會以廚餘養魚，所以每天廚餘量大約在3、400公斤左右，為解決廚餘去處，成立「去化廚餘工作小組」發現國內有人推廣「黑水虻」吃廚餘，也去其他縣市參訪，今年2月左右購買一批黑水虻的蟲卵培育。

林嘉億指出，黑水虻幼蟲要餵食米糠等營養度高的食物，幾天後即可吃廚餘，7天後變成蟲蛹，再羽化成蟲，傳宗接代產卵後即死亡，蟲屍可當肥料、餵雞等，而黑水虻在吃廚餘時，黑水虻吃掉廚餘會排洩尿液、糞便，成為液態肥、固態肥，這些是很好的有機肥料。

林哲凌表示，口湖鄉黑水虻去化廚餘成效很不錯，雲林縣環保局率其他鄉鎮清潔隊來觀摩交流，而且還協助處理其他鄉鎮的廚餘，環保局將補助口湖鄉添購「廚餘破碎脫水機」縮短廚餘去化期程。

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