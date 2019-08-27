國中小全部裝冷氣！ 頭份補助經費全到位

2019-08-27 19:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所為改善市內國中、小學童學習環境，編列4000萬補助安裝冷氣，而部分學校配電系統老舊，苦惱改善經費龐大無力負擔，公所於是將購買736台冷氣機餘款，再全數補助各校改善配電系統及附屬設施，目前共7校陸續趕工完成，其餘學校也正辦理招標，成為苗栗補助學校裝冷氣之先例。

極端氣候，盛夏溽暑，氣溫動輒逼近40度，師生們待在悶熱的教室內汗流浹背，學習效率大打折扣，頭份市公所編列4000萬補助市內16所國中、小學，共368間教室安裝冷氣，消息傳出後讓許多師長大呼「德政！」

但安裝冷氣牽涉配電系統改善，部分學校校舍老舊，許多線路須重新安設，所需經費龐大，校方無力負擔，一度傳出政策因此卡關，但經公所與各校協調，仔細盤點，扣除2500萬添購冷氣機經費後，尚餘1500餘萬，公所全數投入協助老校舍進行配電系統及附屬設備改善。

頭份市長羅雪珠說，感謝頭份市民代表會全力支持，讓政策得以持續推動，公所編列4000萬已全數投入改善教學環境，苗栗縣政府也核定補助400萬，讓各校所需經費盡皆到位。

羅雪珠指出，頭份國中、興華中學國中部部分冷氣汰舊換新陸續完成，建國、文英國中、新興、永貞、斗煥國小已完成冷氣裝設，正在進行電力改善，近期可望完工；建國、頭份、蟠桃、后庄、信義、尖山、僑善、六合、信德國小則辦理招標中；而竹南鎮公所近期也分3年編列預算，跟進補助鎮內各校安裝冷氣。

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