苗栗縣首例 頭份公所補助全市國中小裝冷氣

2019-04-02 18:02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕近年極端氣候發威，夏天溽暑讓學生們苦不堪言，苗栗縣頭份市公所編列4000萬元，補助全市國中、小共424間教室加裝冷氣，為全縣先例，頭份市長羅雪珠今天趕在兒童節前送上這個好消息，她說，目前先協助各校安排電線管路配置，預計今年暑假完成安裝。

頭份市有16所國中小學，但只有頭份國中、興華高中國中部裝冷氣，每逢盛夏，教室悶熱有如烤箱，學生上課時吹著熱風汗流浹背，甚至有人在室內都悶到中暑掛病號，教師們自掏腰包增購電扇仍無濟於事，教學、學習成效都大打折扣。

公所為提升教育品質，去年編列4000萬元為國中、小學添購冷氣，獲市民代表會通過，近期啟動補助各校購置冷氣機審查作業，預計於全市424間教室各安裝2台分離式冷氣，逾1萬2000學子受惠。

羅雪珠說，補助內容限於冷氣機，其他如管線配置、電力系統改善、調整電費契約等則不納入，將由校方發起募款或爭取經費，期盼校友或企業協助，共同為教育盡一份心力；頭份國小校長徐禮安說，未來電費支出將採取使用者付費原則，由學生平均分攤。

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