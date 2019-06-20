宜蘭縣頭香！羅東推「班班有冷氣」 預計9月上路

2019-06-20 19:29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮多年前率先實施國中小學免費營養午餐後，將再開全縣先例，為鎮內8所國中小學安裝冷氣機，預計9月啟動「班班有冷氣」，由於採使用者付費，外界擔心學生難以負擔龐大冷氣電費，對此憂喜參半。

宜蘭縣政府編列的1.22億元全縣國中小免費營養午餐，已在本月上旬三讀通過，將在新學年上路，羅東鎮自辦的免費營養午餐同步退場，鎮長吳秋齡另推新的教育補助方案「班班有冷氣」，預定暑假派人改善學校供電系統、安裝冷氣機，估計投入2000多萬元經費。

日後各校冷氣電費，由學生平均分攤，若是低收學生，羅東鎮公所代為支付，有人憂心開銷太大，帶來沉重負擔，以學生數1500多人的羅東國中為例，目前僅辦公室裝冷氣機，全校一個月夏季電費多達16萬元，如果所有教室都裝冷氣，恐怕吃不消，但公正國小三年級小朋友聽到吹冷氣上課，紛紛舉手支持。

公正國小校長簡信斌說，有助於改善上課環境之事，他樂見其成；公正家長會長黃俊奇認為，冷氣電費可能是筆不小開銷，每個學生經濟情況不一樣，應制定完善配套再上路。

北成國小校長劉珀伶說，羅東鎮都市化程度高，加上氣候變遷，春、夏交替之際就很燠熱，學校教室如安裝冷氣機，頂多在5、6、9、10月開冷氣，國立羅東高中「班班有冷氣」行之有年，不妨向羅高取經作為借鏡。

羅東高中經由羅高教育基金會補助，2007年每間教室就安裝兩台冷氣機，使用有儲值概念的冷氣卡控制，是否開冷氣由各班自行決定，上課期間若有吹冷氣，每間教室一週冷氣電費500元，依照上課節數、班級學生數推算，國小低年級每間教室一週冷氣電費240元，中高年級及國中約300元。

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