停車場月票狂漲64％ 民眾怒批：盧秀燕市府搶錢

2019-08-24 11:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市「大里運動公園地下停車場」汽車月租費，下月起從1100漲至1800元，漲幅高達64％，民眾怒批盧秀燕市府搶錢。市議員林德宇日前說，11％停車格破損、積水無法使用，市府未改善，卻放任廠商將短收費用轉嫁給消費者，無異是漲價幫兇。

大里運動公園地下停車場位於大里路與勝利路口，東側為中興路，西臨國光路，停車場共有2層，小型汽車停車格有960格，機車位有354格。由於區段好、面積大，且為室內停車場，汽車停車格一位難求，甚至還要排隊候補。

但汽車月租費下月起從1100漲至1800元，漲幅高達64％，民眾怒批盧秀燕市府搶錢，憤而向林德宇投訴，大里運動公園地下停車場一位難求，但內部設備老舊，路面破損、天花板漏水，連日大雨甚至出現室內水柱，不思改善、一味搶錢，實在讓人無法接受。

林德宇表示，大里區人口超過20萬，是全市人口第3多的行政區，但停車空間嚴重不足，運動公園地下停車場960格汽車停車位，就有108格因漏水或待修用封鎖線圍起不能停車，閒置率11％。另有數台未懸掛車牌的廢棄車長期置放，也未見交通局處理。

林德宇指出，停車場年久失修為人詬病，市府無視民怨，未介入進行基礎硬體整修，卻默許月租費大幅調漲，停車民眾大罵市府放任廠商搶錢，把車格變少而短收的費用轉嫁至消費者，市府無異是搶錢幫兇。

林德宇強調，既是公有民營停車場，在調整停車費前，市府應趁重新招租委外經營之際，整修基礎軟硬體，改善漏水問題，把消失隱藏的108個停車格補回來，提升服務品質及使用率，否則就難怪民眾怒批「盧秀燕市府搶錢搶到停車費」。

市府交通局表示，該場6年未調整月票價格，為提高周轉率及符合使用者合理付費，參考周邊民間停車場月票約3000元，酌予提高偏離市場行情的月票價格，預計9月起從1200元調整為1800元，並協調新營運廠商對連續購買3個月或6個月的民眾折價。

交通局說，停車場上方新設田徑場排水系統不良，遇雨宣洩不及即從天窗或樓梯倒灌進停車場，已持續與工程單位反映及協調，並請停車場營運廠商倘遇雨水倒灌應盡速掃除積水並暢通排水道；大里區公所後續將就整體排水規畫評估，一次解決排水問題。

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