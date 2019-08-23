盧秀燕調整小內閣向朱立倫借將 議員酸「換市長比較重要」

2019-08-23 10:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕執政民調六都墊底，外傳將調整小內閣團隊，異動6名局處首長相關官員，其中向朱立倫借將2人擔任政務副秘書長及經發局長，新聞局長也找來曾幫謝立功競選基隆市長的發言人黃國瑋，民進黨團總召李天生抨擊，可見盧秀燕根本沒準備好，倉促執政，要換內閣還找不到人，竟找上國民黨提民總統淪為第三的朱立倫「這樣的團隊能用嗎？」還是「換掉市長比較重要！」

外傳盧秀燕調整小內閣，由朱立倫總統初選發言人朱康震擔任政務副秘書長，前新北市經發局長張峯源擔任經發局長、東海大學社工系副教授彭懷真，接任台中市社會局長、新聞局長吳皇昇調研考會主委，遺缺由媒體人、謝立功競選總部發言人黃國瑋接手，前台中市副市長黃國榮擔任副秘書長，將在下週市政會議上宣佈，9月陸續上任。

李天生說，這批調整名單除了社福界大老彭懷真、嫻熟台中社福業務接地氣，及胡志強時代副市長黃國榮外，其他都沒聽過，他們真的對台中了解嗎？施政能力備受檢驗。

議員陳淑華也說，從議會第一次會期盧市府團隊的表現，就已確定盧市府會改組，但是改組的幅度還不夠徹底，仍有一些局處不夠接地氣，對於回應民意除慢了好幾拍，且無法正面迅速做出處理，故判斷「有二度改組的可能！」

李天生更點名數位局處首長也該更換，觀旅局長林筱淇那麼愛辯、愛說話，施政能力卻不足「說不定才應該換做新聞局長」；水利局長范世億治水不利，卻愛與在野黨議員對戰，以及運動局長李昱叡對地方業務無法掌，做事找不到重點，不過最重要的是盧秀燕施政沒經驗、工於心計又無遠景，要把台中市帶到哪裡去，令人堪憂。

陳淑華說，盧秀燕這次改組大幅度向朱立倫借將，難怪盧秀燕對韓國瑜的競選職務遲遲不表態，會不會連帶讓國民黨總統初選矛盾延續，進而發生內耗，利於民進黨總統選情，有待觀察。

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