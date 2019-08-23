盧秀燕攬外才救民調 同黨議員也不看好

2019-08-23 13:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕欲調整市府小內閣救民調，國民黨市議員李中說，傳言的新人選讓市民覺得很陌生，仍待磨合；民進黨團質疑，調整名單缺乏創意，爭議不斷的首長「該走的沒走」；學者也直言，台北下來的人選能否與台中接地氣，有待觀察。

李中表示，聽聞新人事調整案名單，其中只有將任社會局長的東海大學副教授彭懷真有聽過，其他的人選他都不認識，市民應該覺得很陌生，相信初來乍到的新人選也對台中陌生，需要一段時間磨合。

他又說，傳聞新聞局長吳皇昇將調任研考會主委，由在基隆市長選戰打了敗戰的發言人黃國瑋接手，令人不解為何以敗將來取代勝選之將，而彭懷真出身學界，如何適應市政第一線，能否接地氣，都還要觀察。

民進黨團總召李天生則認為，傳言中的新任首長名單缺乏創意，部分初入市府體制，能否適應議會和民意監督，不表樂觀，而部份爭議不斷的主管，外界早有公論，卻不在調整之列，「該走的沒走」，阻擋市政前進的腳步。

民進黨團副總召邱素貞說，市府部分局處首長，個人意識凌駕專業，內部公務員哀聲嘆氣，更讓外界不敢恭維，傳言早被鎖定觀旅局長、勞工局長等人並未列入這波調整，讓人對於盧團隊整體施政不抱任何期待。

中興大學教授袁鶴齡也指出，這批人從台北下來，能不能與台中接地氣，能不能磨合，還有待時間觀察。不過，曾任台中市副市長的黃國榮接任副秘書長，朝野議員均肯定他對市政較嫻熟，應能快速進入狀況。

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