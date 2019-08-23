11萬1111元標下1箱文旦王 巡守隊長為了「這1原因」…

2019-08-23 23:10

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府為了將台南各區農特產品集中到市區讓更多市民與遊客就近品嚐，市府農業局與遠東百貨攜手合作推出「台南尚青，農特產の名物展」，23在遠百成功店地下2樓美食街盛大展開，首發推出文旦週活動。市長黃偉哲親臨現場大力促銷台南農特產品，還拍賣3箱今年比賽特等獎的文旦王，南市巡守大隊長宋俊明以11萬1111元標下其中1箱，象徵六都市政，台南都得第一！

黃偉哲說，台南最優質的農特產與遠東集團通路合作，規劃一系列台南名物展要讓更多民眾嚐鮮，8月文旦週、9月虱目魚週、10月好米週、11月畜產週及12月胡麻咖啡週，月月不同主題，依當季盛產農產品為主軸，帶來視覺與味覺全新享受，並主推台南尚青，推廣最優質農產品，全力為農民爭取最大福利。

為加強行銷推廣力道，市府經發局、工策會及各大企業廠商共同發起預購台南文旦，開幕前已經創下預售5038箱佳績。遠百現場由黃偉哲拍賣3箱特等獎文旦王，最終由南市商業總會理事長徐國潤、創揚室內裝修公司陳文生總經理、台南市巡守大隊長兼全國資源回收商業同業公會聯合會理事長宋俊明，分別以11萬、10萬、11萬1111元標下，全部拍賣所得將捐給南市慈光身障協會。

遠百成功店即日起至25日文旦週活動，集結麻豆區、下營區、東山區、柳營區、大內區、南市等農會及麻豆勇伯、真果毅、陳爸的白頭翁果園、黑吉桑農場等4家青農，還有在地美食南方米造及下營田媽媽鵝肉料理餐廳，都歡迎民眾到場嚐鮮，用行動支持本地農產品。

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