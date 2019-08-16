打響下營文旦品牌力爭台南文旦王 農會有重賞

2019-08-16 23:26

〔記者楊金城／台南報導〕下營文旦在台南市文旦大賽獲得兩屆「特等獎」文旦王的榮耀，與麻豆文旦平分秋色，下營區農會為打響下營文旦品牌，獎勵下營柚農參加今年第五屆台南市文旦大賽勇奪文旦王。

下營區農會總幹事黃冠霖說，鼓勵下營柚農提高文旦品質，參加今年文旦大賽通過第一階段果園評鑑就送10包有機肥給柚農，獲得第一名文旦王更有重賞，將由農會頒發3萬元獎金，農會理事長陳錄星加碼發1萬獎金。

今年台南市文旦大賽共有60位通過果園評鑑，今天進行田間採果，通過安全檢驗後將在8月23日進行文旦果品評鑑，評選出特等獎、頭等獎和優等獎。

這次下營有28位柚農進入果品評鑑；而下營區栽種文旦面積約130公頃，僅次於麻豆文旦，下營農會並創立「A贏文旦」品牌，註冊為下營文旦產地標章，「A贏」與「下營」的台語發音相似，取象徵「會贏」之意。

下營農會今年向柚農收購10萬台斤文旦行銷，5台斤裝1箱500元，10台斤裝1箱680~900元。

黃冠霖說，下營文旦栽種區與麻豆文旦同屬昔日倒風內海麻豆古港口周邊地區，土壤十分適合種文旦，果肉細緻多汁、甜度足，風味和品質佳。

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