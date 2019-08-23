白鹿暴風圈有擴大趨勢 預估明天影響最鉅

2019-08-23 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今晨5時30分針對輕颱白鹿發布海上颱風警報，並預估颱風強度有增加趨勢，而今天的天氣，西半部地區晴朗炎熱，東半部地區逐漸受到外圍雲系影響，會轉為有局部短暫陣雨的天氣。

氣象局表示白鹿5時中心位置在17.6度，東經126.9度，即在台北的東南方約990公里之海面上，以每小時26公里速度，向西北進行。氣象局提醒，白鹿的暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對台灣東南部海面及巴士海峽構成威脅；預計此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象局指出，今天（23日）西半部地區受沉降氣流影響，天氣晴朗炎熱，其中苗栗以北地區有36度高溫出現的機率，花東縱谷及金門氣溫也偏高，各地高溫普遍在33至35度，西半部山區和南部近山區仍須留意局部午後雷陣雨，而東半部地區逐漸受到外圍雲系影響，會轉為有局部短暫陣雨的天氣。

氣象局預估，週六（24日）颱風最接近台灣地區，全台有陣雨或雷雨，週日（25日）颱風逐漸遠離，但颱風外圍環流及西南風或南風環境場，南部地區有陣雨或雷雨，中部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

空氣品質方面，23日宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區、馬祖及金門為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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