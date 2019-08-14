中南部週日前防劇烈天氣 未來有兩波颱風生成活躍期

2019-08-14 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，受西南風持續影響，今起至週五（16日）中南部地區易有短時強降雨，並可能發生局部豪雨，氣象專家吳德榮提醒，明天至週日大氣對流不穩定度持續提高，中南部有激發劇烈天氣的機率，並可能連日大量降雨。天氣風險公司總監賈新興更指出，預估8月19日之後到26日間，以及9月2日至9月21日間，將是未來兩波颱風生成的活躍期。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今日在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，根據最新模擬顯示，西南季風在未來幾天持續盛行，且低層水氣逐漸增多，大氣「對流不穩定度」更為提高，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，有激發「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨、龍捲風等現象的機率，並有連日大量降雨的潛勢。下週一、二雖會轉為偏北風，但仍在「季風低壓」環流內，強降雨的天氣仍會持續。

全台唯一災害性天氣預報士賈新興則在臉書發文指出，近期中南部的雨勢將持續，估計在8月23日前整個大環境都不會改變，中南部將持續有雨。至於颱風何時會再產生？賈新興則說，在7月29日至8月上旬間，西北太平洋季風指標突破6並一直持續，這期間接連生成了4個颱風；未來預估在8月19日之後到26日間，指標又將再次突破6，再來則是9月2日，也將再次增強並持續到9月21日間，因此這兩區間將會是未來兩波颱風生成的活躍期。

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