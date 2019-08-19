今明防致災性降雨 颱風「白鹿」最快可能週三生成

2019-08-19 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕今日受季風低壓環流影響，台灣附近有很多對流雲，大氣環境不穩定，今凌晨4點半氣象局仍持續對12縣市發布大雨特報，氣象專家彭啟明表示，今、明兩天仍會維持持續有雨的天氣，且容易積淹水致災，估計週三後才會轉變。氣象局則指出，今年編號第11號颱風「白鹿」有可能在週三至週五生成。

天氣風險管理公司總經理彭啟明於臉書發文表示，上週兩個颱風北上後，台灣持續陷入颱風帶來的西南風環境場中，這兩天西南風雖稍微減弱一些，但太平洋高壓逐漸往西推進，也與西南風交會，轉變成一個大的低壓帶環流，讓台灣的天氣很不穩定，海峽附近也不時有發展對流胞移入，造成各地都有機會下雨，時間、地點及強度都只能靠滾動式的監測預警來提醒，並容易發生短時強降雨，甚至引發積淹水致災。

彭啟明指出，這樣的天氣型態，估計要等到週三起，太平洋高壓逐漸西伸到東亞，讓台灣附近的低壓不穩定受到一些抑制，降雨則會轉為典型的午後雷陣雨，降雨範圍、時間及強度都會再減弱。

氣象局則指出，在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展跡象，但目前發展還沒有很好，估計颱風有可能在週三至週五生成。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄也提到，根據最新模擬顯示，菲律賓東方海面於週三至週五期間，可能將有颱風生成，但各國模擬對於其未來動向差異仍很大，目前尚無法對後續影響做出定論，仍需再持續觀察！

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