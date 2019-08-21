白鹿颱風最快今生成 專家：若直撲台灣將強風豪雨

2019-08-21 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕今日受低壓帶及西南風影響，天氣仍不穩定，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快恐於今明兩天發展成第11號颱風「白鹿」，天氣風險公司分析師賴忠瑋指出，預報模式顯示可能至少出現兩種路徑，一種是直撲台灣，另一則是從日本琉球附近通過後再北轉。氣象專家吳德榮則提醒，若白鹿颱風直撲台灣須提防強風豪雨。

受低壓帶影響，氣象局今凌晨再度對東，南部等7縣市發布大雨特報，包含雲林以南及台東地區都可能發生局部大雨，賴忠瑋在臉書也指出，氣壓偏低就容易有雲系生成，加上西南風持續為迎風面的中南部帶來水氣，夜晚到清晨在陸風與西南風的交互作用下，沿海地區容易有對流雲系生成，近海附近也容易有小渦旋或低壓雲系發展，加強降雨強度及延長下雨時間，帶來極不穩定的天氣和局部較大雨勢。

針對目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，氣象局估計最快今（21）日或週四（22日）就有機會發展成今年第11號颱風「白鹿」，最接近台灣的時間則落在週六（24日）或週日（25日）。賴忠瑋則指出，該熱帶性低氣壓正逐漸發展，中心大約距離台灣還有2000多公里左右，但因熱帶性低氣壓的結構還不是很完整，加上太平洋高壓未來幾天西伸的幅度也會影響其走向，目前全球預報模式顯示，至少會出現直撲台灣，或者從日本琉球附近通過後再北轉的兩種路徑，未來的走向也可能還有相當大的分歧。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄則提醒，白鹿發展成颱後，若直撲台灣將在週六到下週一帶來強風豪雨，但如果是朝琉球北轉，則對台灣無影響。

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