今仍防劇烈天氣 專家：週三至週五恐有颱風生成

2019-08-20 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣仍位於低壓帶的環境中，在「季風低壓」環流影響下，天氣持續不穩定，各地仍可能有局部陣雨或雷雨及劇烈天氣發生，其中澎湖於今晨在3小時內下了超過80毫米的降雨。至於未來颱風動態，氣象專家吳德榮指出，菲律賓東方海面大約週三（21日）至週五（23日）會有颱風生成的機率。

氣象局指出，今日南部近海有低壓發展，低壓附近對流發展旺盛，中南部容易有短時強降雨，並可能發生局部大雨，也可能出現較為劇烈的天氣現象；其他地區一整天不定時也有些降雨，午後在熱力作用下，則可能出現較大雨勢，或是短暫雷陣雨。

天氣風險管理公司總經理彭啟明則指出，受低壓帶環境以及東北風南下，今清晨各地溫度下滑到24-25度，明顯涼爽，但這主要是大的低壓帶引發環流的改變，距離換季到秋天還是有段差距。西南邊則因閃電對流雲系排排站，南部得留意容易有對流胞移入。

彭啟明也提到，目前在菲律賓呂宋島東方約1200公里的海面上，有低壓持續發展中，未來幾天有發展成為颱風的趨勢，但因不確定因素太多，目前預測往哪走還太早，且就算颱風生成，距離台灣也至少還有3到5天，都還有時間準備。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，根據歐洲ECMWF、美國GFS、加拿大CMC等最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面大約週三（21日）至週五（23日）有颱風生成的機率，至於其未來路徑大致從琉球附近北上至影響台灣，機率皆存在，可見其「不確定性」很大。

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