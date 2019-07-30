7號颱韋帕不排除生成 專家：熱帶擾動較具威脅

2019-07-30 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕昨日各地晴朗炎熱高溫，午後陣雨也明顯減少，今日（30日）天氣和昨日類似，但估計到週四起因南方低壓帶北抬又會變天，包含花東及南部整天都會有局部短暫陣雨或雷雨。天氣風險公司總經理彭啟明則提到，週末起到下週天氣的變化較大，要看幾個擾動的發展動向，是否會接近台灣。氣象專家吳德榮則指出，下週一呂宋島東北方的擾動，對台灣較具威脅，但後續發展仍有待觀察。

氣象局指出，近日天氣持續晴朗炎熱，但週四起因南方低壓帶北抬，將會開始變天，包含花蓮、台東、南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。至於在南海和菲律賓東方海面，各有熱帶系統形成，其中南海中西沙島的低氣壓，若成颱將是今年第7號颱風「韋帕」（Wipha，泰國提供，女子名），不過該熱帶系統大致趨向海南島一帶，對台灣直接影響機率不大，且結構鬆散，馬上轉變成熱帶低壓的機率不高。

彭啟明在臉書則發文指出，週四、週五開始，水氣有機會稍增一些，午後陣雨開始略增，週末開始到下週，天氣的變化較大，要看幾個擾動的發展動向，是否會接近台灣。到8月中前後，則須留意整個太平洋高壓北抬，配合上西南季風在南海及菲律賓東方海面所引發的季風低壓槽，非常有利於擾動發展。至於目前在南海及菲律賓東方逐漸發展的低壓，是否有機會發展為颱風，彭啟明則說「各個有信心，各個也沒把握」。

吳德榮今日在「三立準氣象·老大洩天機」專欄則指出，下週一呂宋島東北方及關島北方各有一個熱帶擾動發展，其中以呂宋島東北方的擾動對台灣較具威脅。但因為已是第7天的模擬，實際發展仍應持續觀察。

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