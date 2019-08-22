坐擁無敵海景 馬崗觀景台開幕

2019-08-22 15:21

〔記者林欣漢／新北報導〕位於台二線107.7公里處的馬崗觀景台，前身是海巡班哨，左鄰卯澳灣、右面三貂角，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）與海巡署合作整修，轉型為多元使用的遊憩據點，即日起並舉辦為期1個月的「馬崗觀景台-極東聯展」，為哨所增添藝術氣息。

「坐擁無敵海景！」風管處長陳美秀表示，她們近年打造極東旅遊廊帶，以三貂角為骨幹、三貂角燈塔為中心，北端臨馬崗觀景台，南端臨四角窟眺望據點，極東點以極東公園為主景，搭配舊草嶺環狀線自行車道，連成一條豐富活潑的觀光動線。

陳美秀說，馬崗觀景台是東北角第一個海巡哨所改建的觀景台，除了供遊客休憩，也保留部份空間給海巡使用，並邀請在地藝術創作者舉辦聯展，有畫家阿諾的油畫創作、台灣類博物館發展協會理事長歐陽彥城的油畫和粉彩，以及戶外展出的林金龍鐵雕和潘嘉霖彩繪，展期至9月22日止，週一休館。

風管處表示，馬崗觀景台下方一整片的海蝕平台，有豐富潮間帶生物，如綠藻褐藻等藻類，以及海兔、海蛞蝓等軟體生物。潘嘉霖以海兔形象為創作素材，在牆面以彩繪或複合媒材創作出色彩繽紛、形態各異的海兔。將馬崗在地海洋元素融入作品中，讓濱海公路旁的馬崗觀景台展現新風貌。

馬崗是台灣最東端的聚落，居住在這的居民多是世代定居於此，仍保留特有的百年石頭屋建築。因為洋流以及海岸地形，潮間帶生態豐富，當地還保有海女文化，海女時常下海採集藻類或捕捉海膽等生物。

台灣第一座開放的燈塔、三貂角燈塔就位在聚落內，看完展後，可以爬上燈塔，或在極東公園觀景台欣賞海天一色、藍天綠地景觀，也可以逛逛聚落內的石頭屋，欣賞先民就地取材，想辦法克服東北季風以及大浪侵襲，蓋出石頭屋建築的智慧。

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