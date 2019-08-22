澎湖某國小傳肺結核個案 衛生局啟動防疫機制

2019-08-22 11:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市區某國小傳出工友感染肺結核，雖然個案因其他疾病過世，但衛生局緊急啟動防疫機制，已連續召開2次說明會，檢查接觸史人員40人次，還將召開第3次說明會，召回休假老師檢查，但教育處遲至昨日才知道，將究責校方疏失。

根據了解，在該國小服務10餘年的50餘歲女性工友，今年7月14日因腦部疾病過世，7月25日醫院通報澎湖縣政府衛生局，女性工友證實感染肺結核菌，由於肺結核為第2類法定傳染病，因此衛生局緊急啟動防疫機制，針對同辦公室、同事接觸較為頻繁人員，分在8月2日、8月16日入校召開衛教說明會，並進行X光檢驗，目前未發現問題。

由於時值暑假期間，部分老師出國或前往台灣本島遊玩不在澎湖，因此衛生局在8月29日加開一場衛教說明會，通知這些老師檢查，因肺結核菌屬於口沫傳染，必續進行痰細菌培養，需時2-3週，衛生局擔心潛伏期會造成恐慌，因此提前進行說明會及相關檢驗，未來若有發現新個案，將協調衛生福利部澎湖醫院及三總澎湖分院加開特別門診，方便就醫及其他人前往檢驗。

另外學校在8月初就得知女性工友感染肺結核，卻遲至昨日才通報教育處，違反校安通報24小時之內的規定，同時學校呈報的工友撫卹公文，死因為腦部疾病，並非肺結核感染，教育處對此相當重視，將針對校方行政疏失進行究責，但該校表示，以為醫院通報衛生局後，就會轉報教育處，因此沒有進行通報。

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