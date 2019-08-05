澎湖醫療大步邁進 完成首例「單孔免插管胸腔鏡手術」

2019-08-05 21:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以往令人詬病的澎湖醫療品質，在立委楊曜積極爭取下，三總澎湖分院與衛生福利部澎湖醫院各司其職，已有長足進步，三總澎湖分院今日發表首例「單孔免插管胸腔鏡手術」，未來減少病患往返本島就醫之苦。

三總澎湖分院為落實「醫療在地化」目標，將醫療服務提昇到2.0版，胸腔外科主任黃才旺為3位罹有肺部單一性肺結節病患，完成澎湖在地首例「單孔免插管胸腔鏡手術」，不僅省卻病患往來本島就醫之苦，更實現「病人不動，醫師動」重要里程碑；未來，此一先進等同醫學中心「單孔免插管胸腔鏡手術」，將為澎湖人守護呼吸的健康。

醫療成果發表會由國防部軍醫局局長陳建同中將、三軍總醫院院長蔡建松少將抵澎，與澎湖分院院長張芳維共同主持，典禮邀請到澎湖縣議長劉陳昭玲、副縣長許智富、立委楊曜、馬公市長葉竹林、衛生福利部澎湖醫院院長郭泰宏等數十位地方政要到場觀禮，共同見證此一歷史新頁。典禮同時邀請到東衛國小直笛表演，為典禮增添熱鬧氛圍，此一醫療成果，未來對澎湖民眾而言是一大福音。

黃才旺表示，近來肺部手術多由微創胸腔鏡取代傳統開胸手術，但單一孔洞手術，只要透過單一孔洞技術，就能完成整個手術過程，縮小了傷口對於組織的破壞，並能大幅縮減手術時間，對於心肺功能不佳的肺部疾病患者而言，手術相對安全省時。

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