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來談一場戀愛吧！宜縣未婚聯誼 20歲以上就可報名 即起至5/20止

宜蘭縣政府辦理「宜見鍾情、相遇幸福」單身聯誼活動，今天起開始報名。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府辦理「宜見鍾情、相遇幸福」單身聯誼活動，今天起開始報名。（記者游明金攝）

2024/04/10 15:31

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理「宜見鍾情、相遇幸福」單身聯誼活動，今天起開始報名。今年將舉辦兩場次，同時取消年齡限制，只要20歲以上，設籍宜蘭縣或在宜蘭縣就學就業民眾均可參加。往年報名都是男生多是女生的3倍，縣府鼓勵未婚女性把握機會、邂逅愛情。

縣府表示，第一場次報名至5月20日止，由於往年反應都很熱烈，今年名額從60人增至80人，6月1日將在礁溪中天飯店與兔子迷宮舉行，活動當天速配成功，就有機會獲得冬山河愛之船、生態綠舟船票、童玩節門票，以及知名飯店甜蜜下午茶劵。

縣府指出，速配成功是指有進一步交往認識的意願，往年的速配率約50％，今年是第3年，前2年的速配男女，目前有5對發展成男女朋友，有1對今年5月要結婚，參加活動2年內結婚的新人，縣府會贊助婚紗拍攝以及浪漫旅宿，總價值共4萬元的好禮！

縣府坦言，往年報名，女生約100人，男生則有300人，比例懸殊，由於名額有限，縣府會對報名男女進行篩選，往年的年齡限制是25歲至45歲，今年取消年齡限制，只要20歲以上縣民或在宜蘭就學就業民眾均可參加。

縣府強調，活動全程免費，僅需繳交500元保證金，一律採線上報名，第一場次活動自4月10日下午1點開放線上報名，6月1日舉辦，第二場次8月12日報名，10月12日舉行，歡迎未婚男女把握機會，報名資訊請至宜蘭縣政府民政處網站「宜見鍾情、相遇幸福」單身聯誼活動報名專區（https://civil.e-land.gov.tw/）查詢。

宜蘭縣政府辦理「宜見鍾情、相遇幸福」單身聯誼活動，今天起開始報名。（記者游明金攝）

宜蘭縣政府辦理「宜見鍾情、相遇幸福」單身聯誼活動，今天起開始報名。（記者游明金攝）

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