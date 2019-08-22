淡海輕軌未來開進淡水老街 全台首見汽車列車混合通行

2019-08-22 10:16

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡海輕軌綠山線已通車，藍海線第一期（V26淡水漁人碼頭至V28台北海洋大學）3站明年通車，而藍海線第二期6站（V21淡水站至V26淡水漁人碼頭）預計明年發包，新北市政府捷運工程局昨天（21日）晚間舉辦首場地方說明會，指第二期通車後，遊客將能從北捷淡水站轉乘輕軌至淡水漁人碼頭，民眾最關注的老街段，將採列車與道路車輛共用行駛路徑的C路權，軌道並嵌入地面與地面切齊，也不架設架空電線，不破壞老街景觀。

淡海輕軌藍海線第二期路網共有V21、V22L、V22R、V23、V24、V25等6座平面車站，串聯老街、紅毛城、滬尾礮台以及漁人碼頭等景點，全長約4.4公里，仍在基本設計階段，各站尚未正式命名，預計明年發包開工。

捷運工程局副局長詹榮鋒說，相較已經通車的綠山線，藍海線第二期將採更簡易的候車站型式。而輕軌老街段設站在福佑宮前，老街僅有單軌，列車單向行駛往V21淡水站，沿線不設架空線，以電池行駛；依道路速限行駛，與公路車輛、行人融合，將是全台首處列車與道路車輛共用行駛路徑的C路權軌道系統，「列車駛離後，老街面貌會跟現在一樣！」

未來遊客抵達北捷淡水站後，將從月台層行經空橋，抵達在淡水老街廣場的V21淡水站，輕軌列車將從V21淡水站行經中山路，開往V22R（重建街），接著開往V23紅毛城或是繞進V22L（中正路、福佑宮）。

捷運工程局指出，考輛路幅，淡水老街機車格將減半、必須固定停放單側，但將維持汽車單向、僅機車雙向通行現況。

與會民代、民眾對於輕軌行駛在平時就容易壅塞的中山路和中正路（淡水老街）多有疑慮，包括行經中山路公車必須更改路線，將衝擊北海岸居民通勤；而淡水老街店家卸貨、人行區域也恐遭排擠；另外，也有民眾憂心萬一列車在老街和汽機車發生碰撞，恐導致輕軌全線停擺。

詹榮鋒說，目前仍在基本設計階段，希望民眾踴躍反映，讓設計以及施工更臻完善。

捷運工程局表示，藍海線沿線串聯觀光景點，將遊客帶回老街，不再單獨仰賴淡水線；且國內外的旅遊模式都是沿軌道探訪景點與美食，軌道系統經過的觀光區，都是旅遊界的熱門話題。

淡海輕軌藍海線第二期首場基本設計地方說明會沙崙場昨晚在淡海市民活動中心舉行，立委呂孫綾、新北市議員鄭宇恩、鄭戴麗香等民代都到場關心；至於文化路以及淡水老街場，將於8月28日晚間7時在新北市立圖書館淡水分館1樓演藝廳舉辦。

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