一人配、多人配引發退休？黃文擇：言之過早

2019-08-22 08:26

〔記者廖淑玲／雲林報導〕傳統布袋戲一人口白演出多角的一人配音是經典，台灣最富盛名的霹靂布袋戲數十年來也都是一人配音帶動風潮，如今漸轉型多人配音且傳出黃文擇退休之說，引發戲迷恐慌，黃文擇則強調，言之過早。

布袋戲在台灣發展最蓬勃，「一口說出千古事，十指弄成百萬兵」戲劇中的千兵萬馬、恩怨情仇全出自一人口中，霹靂國際多媒體董事長黃強華及副董事長黃文擇兄弟打下的霹靂布袋戲更是其中翹楚，因每齣劇名前都冠上「霹靂」而得名，30年來即由黃文擇一人配音贏得「八音才子」封號，負責編劇的黃強華被譽為「十車書」。

近來霹靂推出多人配音，似乎有取代一人配音之勢？又有「黃文擇總有退休之日」說法，讓外界為之錯諤，紛紛詢問「真的嗎」？

積極導入布袋戲多人配音的黃強華認為，工作有年齡限制，退休是必然，也是不爭事實，即使連他有一天也要退休。

至於一人或多人配音只是不同表演方式，黃強華表示，面對不同時空、娛樂的選擇性愈來愈多，霹靂除了文化傳承最主要還是商業演出，為了公司永續經營，慢慢朝向多口配音，打破布袋戲「不傳的祕密」，訓練更多年輕優秀的錄音人才加入，讓傳統布袋戲年輕、多元化，沒有違和感勢在必行。

面對退休說，黃文擇說，爺爺黃海岱100歲還在演戲，父親黃俊雄年過80依然活躍在舞台，他才60「多」一點的晚輩豈敢大言退休，這二個字對黃家人而言是非常不敬，尤其令他惶恐。

黃文擇強調，他最喜歡的就是布袋戲，數十年來如一日，天天進錄音室，至於多人配是創新，需要時間讓觀眾慢慢接受，太急若嚇跑戲迷反而得不償失，而一人配是傳統，隨時可能被消滅才珍貴、才要保留，各有存在價值，然而他還是會繼續做下去，請戲迷不必擔心。

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