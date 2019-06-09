韓國瑜回雲林造勢 神祕嘉賓是「它」…

2019-06-09 15:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「偶的家」炎卿戲偶文創園區推出韓國瑜人形戲偶，今天先亮相，預定在本週六韓國瑜回雲林造勢活動時正式登場，創作者徐建彰就是雕刻出「史豔文」布袋戲偶大師徐炎卿之子，特別強調無關政治。

雲林是布袋戲故鄉，黃俊雄「雲州大儒俠─史艷文」曾創下萬人空巷的台灣奇蹟，劇中所有戲偶雕刻及服裝全出自工藝大師徐炎卿之手。

徐炎卿不幸2003年病逝，為實現父親夢想，徐建彰帶著家人不斷努力成立全台第一家布袋戲偶觀光工廠「偶的家」炎卿戲偶文創園區，傳承台灣偶戲文化精髓，雖然很多人不看好這個行業，但他們覺得要永續傳承，讓布袋戲不只是台灣文化也能在國際發光發亮。

徐建彰日前接獲來自日本的1通電話，要求訂製「韓國瑜」的人形布袋戲偶，他絞盡腦汁花了2天完成設計，並推出100尊限量版的「韓國瑜」，加上韓國瑜本尊這個星期六即將回到雲林造勢，這尊「韓國瑜」布袋戲偶也準備在當天正式登場。

徐建彰創作「韓國瑜」人形布袋戲偶，特別設計讓人偶拿著小國旗，搭配本尊一貫的藍襯衫，以及禿頭造型，相當傳神。

徐建彰的姊姊徐依裟負責戲偶造型完工並展示他們長期接受人形偶訂單創作；徐建彰更強調，他早在1999年就曾創作「陳水扁」的人形布袋戲偶，今年再接「日本韓粉」的訂單，打造「韓國瑜」人形布袋戲偶，都是應顧客要求，和「政治」無關。

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