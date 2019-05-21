郭自比素還真︰與王合作拯救武林

2019-05-21

藍營政治人物 瘋「布袋戲政治學」

〔記者廖淑玲、林良昇、邱燕玲、陳鈺馥／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨天參觀霹靂布袋戲，自比是霹靂偶戲明星素還真，還親自操偶，同時將前立法院長王金平喻為一頁書，二人合作才能拯救武林。

事實上，藍營政治人物一向愛用布袋戲角色自比，布袋戲政治學也是藍營顯學。王金平確曾自比為「一頁書」，國民黨主席吳敦義則愛「素還真」。

霹靂布袋戲是庶民文化，不少國民黨政治人物都是霹靂布袋戲迷，對於戲中角色琅琅上口，除了「接地氣」外，也以布袋戲角色自喻，比喻政治氛圍，同時彰顯自己的政治性格。

馬王政爭時 王曾自比一頁書

王金平就是有名的布袋戲迷，還有一本專門記錄布袋戲台詞的筆記本，他曾對外稱自己最愛「一頁書」，認為「一頁書」足智多謀、富正義感、安定人心，是社會上需要的人。

二○一三年馬王政爭，國民黨考紀會決議撤銷王金平黨籍，王以「一頁書」和「素還真」比喻自己和總統馬英九之間的關係，用「世事如棋，變化莫測」台詞自況心境。

郭台銘昨在雲林參觀霹靂布袋戲，霹靂董事長黃強華特別送郭台銘一尊素還真戲偶，讓郭台銘相當開心，還引用黃強華的說法，「要融合素還真跟一頁書才能夠拯救武林」。郭台銘說，台灣需要素還真，也需要一頁書，他要當集合各路英雄好漢翻轉台灣經濟的素還真，一頁書的角色就是他非常尊敬的王金平，廿年來扮演調和鼎鼐的重要工作。

吳自認資深霹靂迷 喜愛素還真

對郭台銘的說法，王金平回應說，有人說要接地氣，有人說要拚經濟，有人說要有國際觀，自己四十多年國會歷練，這三樣都具備。

吳敦義也曾自稱是資深霹靂布袋戲迷，喜歡「素還真」和「葉小釵」，還特別在「素還真」生日於臉書上發文慶祝，稱「素還真」與自己做事的態度與原則相同，不管是為國家社會或是黨，只要能夠貢獻己力，也一定會全力以赴。

朱講到布袋戲 話匣子停不了

前新北市長朱立倫對霹靂布袋戲的喜愛也不例外，雖然沒有公開說最愛哪個角色，但一談到「史艷文」、「黑白郎君」等早期霹靂布袋戲角色，就話匣子停不了。

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