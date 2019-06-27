史豔文進校園 學子看布袋戲學減塑做環保

2019-06-27 14:01

〔記者陳建志／台中報導〕大里區永隆國小在新里里長何世琦、市議員林碧秀協助下，邀請到薪傳獎得主黃文郎的五洲園今日掌中劇團進校園演出布袋戲，讓曾經家喻戶曉的「史豔文」在校園重現，不過這次是和小海龜、海龜爺爺同台，以布袋戲凸顯海洋垃圾的嚴重，讓小朋友在聲光效果中，認識台灣布袋戲文化，並體會減塑，以及不丟棄垃圾的重要。

大里新里里長何世琦表示，海洋垃圾污染嚴重，塑膠袋和吸管是主要的污染源，加上台灣傳統的布袋戲文化，近來不像過去興盛，為了讓小朋友認識台灣的鄉土文化，並建立正確的環保減塑觀念，特別邀請黃文郎的五洲園今日掌中劇團到永隆國小演出「史大俠與海龜爺爺」的海洋減塑布袋戲。

黃文郎是薪傳獎得主，從小跟隨布袋戲宗師的祖父黃海岱，以及父親黃俊卿演布袋戲，近來致力於推廣布袋戲文化，演出前特別介紹台灣不同年代的布袋戲發展，看到史豔文和藏鏡人再度現身，讓台下老師都回想起當年中午放學趕回家看布袋戲的過往。

此次演出「史大俠與海龜爺爺」的戲碼，故事敘述海龜爺爺因吃下塑膠而生病，小海龜偷了海龍王的令牌，率領蝦兵蟹將展開反擊，引發大海嘯重創人類村莊，史豔文出面調查後才得知原委，號召民眾減塑，精彩的布袋戲演出，讓台下數百位小朋友都聚精會神觀看，稱讚好好看喔。

永隆國小校長張永志表示，透過布袋戲的聲光、戲劇演出，讓孩子從輕鬆的方式中，認識地球環境污染的嚴重，從小開始建立對環境重視和珍愛的觀念，並回家分享給家人，大家一起從自己做起，讓未來環境更好。

永隆國小家長會長趙晉潁也說，在廟前看歌仔戲、布袋戲，可說是許多人小時候的共同記憶，不過近來這樣的機會越來越少，能夠將整個布袋戲台搬進校園，讓小朋友體驗看布袋戲，是非常難得的經驗。

市議員林碧秀也說，將台灣傳統布袋戲和環保結合，讓小朋友既能認識傳統文化，又能建立環保觀念，是非常值得推廣的活動。

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