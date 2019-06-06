來看歌仔戲 台東天后宮連5天好戲

2019-06-06 19:19

［記者黃明堂／台東報導］今年台東天后宫獲選為「108作伙廟口看好戲」民間劇場的宮廟，明天開始一連5天晚間7點有傳統歌仔戲及掌中戲公演，讓民眾重溫廟埕看戲的昔日文化。

天后宮表示，連續5天大戲的演出團隊都是全台各地的傑出團隊，首場客家大戲由國內著名的景勝客家劇團演出「刺客列傳-魚腸劍」。

6月8漢陽北管劇團演出「黃鶴樓」、9日金鷹閣電視木偶戲團演出「戲說打狗」、10日悟遠劇坊演出「我愛河東獅」、11日雲林五洲小桃源掌中劇團演出「戰國風雲之孫臏下山」，歡迎全國戲迷共襄盛舉。

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