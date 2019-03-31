台灣第一場 偶衣大師聯展

2019-03-31 14:05

［記者黃淑莉／雲林報導］台灣首場偶衣大師作品聯展今天起在雲林布袋戲館登場，主辦單位向全國戲迷募集50多件，全國4位偶戲大師跨越台灣布袋戲史30多年的代表作品，展期至4月30日，十分有看頭。

這場難得一見展覽是由文藻外語大學「布袋戲在地國際化」計畫團隊與雲林布袋戲館、三昧堂創意木偶團隊合作，三昧堂行銷總監嚴仁鴻指出，布袋戲是最具台灣意象票選第一名，大家認識布袋戲角色，卻不認識背後默默付出的人，偶衣師就是其中之一，每位偶衣師設計、製作的衣服都有自己風格。

嚴仁鴻表示，文藻大學「布袋戲在地國際化」計畫團隊把布袋戲以日語、德語、英語推向國際，進而把偶衣大師請出來，讓布袋戲迷認識偶衣大師真面目，這次展覽選出許建宏、黃愛玉、余美娟及陳有豐（阿維）4位大師代表，也讓數十年來默默創作的師傅們，能站上屬於自己的舞台。

許建宏、黃愛玉都是雲林人，許建宏年輕時跟著布袋戲國寶大師黃海岱在外演出，後來黃俊雄電視布袋戲興起，許建宏跟著黃俊雄的太太學偶衣製作，開啟他的偶衣製作作品受到黃俊雄的讚賞，開始供應黃大師戲團的偶衣，之後陸續幫霹靂與天宇布袋戲製作偶衣。

黃愛玉年輕時做過成衣，因與雕刻大師沈春福是親戚跨入霹靂布袋戲的偶衣製作。

余美娟年輕時在成衣廠工作，30年前因為另一半潘宇祥熱愛布袋戲，余美娟為愛投入偶衣製作，夫妻2人在偶衣界名氣響亮，更自創「岡山余美娟工作室」品牌。

31歲陳有豐從國小就幫自己收藏的戲偶做衣服，他的偶衣以精緻著稱，不僅衣料稀有高級，做工、技藝也展現繁複精巧。

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