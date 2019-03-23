228最後武力抵抗者 「陳篡地傳奇」布袋戲演給你看

2019-03-23 22:53

〔記者許國楨／台中報導〕陳篡地醫師是228事件中最後、也是國府公認最難纏的的武力抵抗者，當時他組織民兵對抗國府，深藏叢林6年，國府為了逼他投降，整肅槍決他的親友，又透過前副總統謝東閔周旋他有條件投降，終身在日夜在特務監視下，被限制在特定地點行醫，直到過世，有劇團將故事編成掌中戲，今晚公演，讓民眾了解這位傳奇人物的一生。

陳篡地是彰化二水人，赴日取得醫師資格，1933年回台，在斗南、斗六等地執業當眼科醫師，妻子謝玉露是婦科醫師，夫妻倆仁慈、慷慨，深受地方愛戴，1945年二戰末期，他被日軍征往南洋當軍醫，搭乘的「神靖丸」在越南沿海遭美軍轟炸擊沉，陳篡地棄船逃生，在越南結識胡志明，還加入胡志明領導的游擊隊！

228事件中，陳篡地是國府公認最難纏的武力扺抗者，他有武器，也有越南游擊隊作戰經驗，率眾攻打虎尾機場、樟湖戰役，都給國府軍隊強大壓力，能深藏叢林6年不被逮捕原因，是他深受鄉親愛戴、掩護，親友暗中接濟，以及熟悉山林地形等等，但國府為逼他投降，先後整肅槍決他多位親友，還有人受到令人髮指的不人道刑求逼供，但始終拒絕就範。

陳篡地最後在前總統謝東閔周旋下投降，條件有3：一是不能危害親友，保障其生命；二是不能沒收財產，讓其繼續行醫；三是受他連累的逮捕者一律釋放。投降後，他被羈押10個月偵訊，被限制在台北車站後的太原路行醫，取名「建安醫院」，日夜有特務監視，1986年過世，享年80歲。

80年代彰化縣二水鄉「明世界布袋戲」的茆明福師傅與兒子茆國聰師傅，花了一年多時間做田野調查，為同樣是二水人的陳篡地醫師創作出《二八水風雲錄：陳篡地傳奇》這齣戲，1989年首演到台北市二二八和平公園演出，遭到警方監視刁難，20多年來劇團仍持續在各地搬演這齣台灣人的劇，今晚在台中火車站舊站大門廣場的公演則是由台中市新文化協會、鄭南榕基金會等單位共同主辦。

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