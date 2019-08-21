難忍工業區空污、高溫 高雄北嶺國小裝「雙機」改善

2019-08-21 10:08

［記者黃旭磊／高雄報導］小校於開學前裝設冷氣、空氣淨化器「雙機」，盼改善空污、高溫環境。路竹區北嶺國小位於南科高雄園區北嶺社區內，緊鄰本洲、永安工業區，全校學童53名、幼兒園學童45名，仰賴校園花木景觀改善空污、高溫環境，而暑假期間，繼岡山空軍官校噪音防制工程補助建置30台冷氣，再由企業贊助冷氣、靜電式空氣淨化器及排風扇設備，17間教室與行政辦公室完成「雙機」配置。

高雄市教育局長吳榕峯今天說，與環保局推動企業認養校園雙機，鳳林國中、仁武幼兒園與成功特校及北嶺國小完成設置，電費也由在地企業回饋協助。

北嶺國小校長王惠玲說，工廠、汽機車排放廢氣，尤其冬季不利污染物擴散，對健康造成極大隱憂，雙機設置讓師生不擔憂酷暑，也不用帶口罩及面罩對抗紅害、紫爆。

市區夏季炎熱，冬季大氣排放條件差，從12月到隔年2月常見空氣品質指標（AQI）紫爆現象，教學環境不佳，為此，高雄市議會於2017年12月審議教育局教育發展基金，通過決議各級學校不得於空氣污染嚴重時舉辦運動會。

校方指出，雙機藉由20組感測器調節，戶外空氣品質不佳時，感測啟動空氣清淨系統，經由風扇排出室內過高二氧化碳，維持室內空氣循環，讓學童不再昏昏欲睡，而感測器將空氣品質數字化，讓學童瞭解即時空氣狀況，靜電式淨化器也有省電效能。

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