環署祭空污裁罰新制 違法企業除罰緩還要追討不法利得

2019-07-29 14:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕現行《空氣污染防制法》針對製造空污的企業裁罰上限為2000萬元，且還包含不法利得，罰則形同虛設。行政院環保署新訂「違反空氣污染防制法義務所得利益核算及推估辦法」，未來違法企業除面臨最高2000萬元的罰鍰外，如果有因為違規行為而獲利都可能會被追繳不法利得。

環保署表示，過去違反空污法規定，主要是以罰鍰為制裁手段，罰鍰額度則是依照行政罰法第18條第2項規定來衡量。如果不法所得高於罰鍰上限，可以不法所得作為罰鍰額度，雖然有追回不法所得，但因不法所得內含罰鍰，等於是沒有罰鍰，不但不符合環境正義，也影響企業的公平競爭。

環保署表示，對於長期或重大違規者，可能有財產上的積極利益，例如超量使用原（燃）物料生產所多賺的錢，或有該支出而未支出的污染防制設備購買及操作維護費用，例如水、電、耗材、藥劑等費用，而產生的消極利益（即少花的費用），這些利益都應該追回，當業者違規無利可圖，就不會鋌而走險，一再違規而無法遏阻。

環保署依據去年8月1日修正公布的空污法第86條第4項規定，並參考「違反水污染防治法義務所得利益核算及推估辦法」規範內容，以及國內外裁處不法利得的案例，訂定「違反空氣污染防制法義務所得利益核算及推估辦法」，提示主管機關注意追繳所得利益的重大違規行為；積極、消極及總所得利益的類型及核算、推估方法；引用數據、資料的來源、追繳期間將往前追溯6年，往後到改善為止；舉證責任及相關機關（構）協助查證、專家協審及協調機制等，可供主管機關作為追繳不法利得的參考依據，並依個案實際情形予以計算。

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