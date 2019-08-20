秋冬國旅補助 旅行社申請上限放寬至30團

2019-08-20 21:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕擴大國旅秋冬遊補助要點今天正式上線，補助包含團體旅遊、自由行住宿及觀光遊樂業入園優惠三部分。團體旅遊方面，日前因有旅遊業者爆料，旅行社申請補助團數有名額限制，有不肖業者私售名額牟利，觀光局今天公布的方案中，已將旅行社申請補助團數由20團放寬至30團。

自由行部分，住宿優惠查詢系統預計週二上線，業者可在補助方案期間，自行登錄系統選擇是否參加方案，旅客也可上系統查詢參與旅宿的優惠方案，估計將有逾6000家旅宿業參與。

交通部觀光局9月將推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，方案還未上線，已有五星飯店搶搭話題，台東娜路彎飯店祭出住宿免費，9月到12月期間，兩人同行加購199元，就能早餐吃到飽，並免費入住娜路彎一晚。

台南老爺行旅主打秋冬進補專案，9到12月期間，週日到週五入住，每人入住最低千元有找，9月期間週六入住還可享房價折抵1000元。

雲朗觀光集團表示，國內有10間連鎖飯店的雲朗觀光集團將全數響應政府補助的方案，於週日至週五入住飯店旅宿，每房可補助1000元；為吸引更多旅客，雲品溫泉酒店日月潭9月更加碼補助500元，等於每房每晚現省1500元；兆品酒店台中和翰品酒店花蓮則是9月至12月再加碼補助300元，且這3間飯店每日限量5間提加碼優惠，建議民眾旅遊補助正式上線時可要快速訂房。

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