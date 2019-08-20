出國做好防蚊！新增2例瘧疾境外移入 登革熱3例

2019-08-20 16:29

〔記者林惠琴／台北報導〕每年8月20日是「世界蚊子日」，衛福部今日公布，今年7月以來已確診2例境外移入瘧疾，且境外移入登革熱再增3例，提醒民眾到蚊媒傳染病地區要注意防蚊措施。

疾管署防疫醫師蘇家彬，新增的2名境外移入瘧疾個案，均感染惡性瘧，其中1名為中部40多歲女性，在6月21日至7月3日獨自赴奈及利亞，未服用瘧疾預防藥物，返國後於7月9日發病及就醫，因症狀持續於7月16日再次就醫，經通報檢驗確診；現已康復出院，接觸者無疑似症狀。

另1名為南部40多歲男性，7月27日至8月8日與另10名團員至烏干達從事志工服務，8月15日返國，出國前曾至旅遊醫學門診諮詢，但因擔心瘧疾預防藥物副作用而未服藥，在8月12日發病，返國後因症狀未改善於16日就醫後通報，經檢驗確診；目前住院中，其他同團團員無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥提醒，若民眾不確定預計前往的國家是否有瘧疾流行，可於出國前一個月至旅遊醫學門診諮詢及進行預防用藥評估，並於當地落實防蚊措施，以確保旅途健康。

疾管署統計，以發病日計算，今年共計2例瘧疾，均為境外移入；2015至2018年同期分別為9、13、7、7例，近5年個案感染地多為非洲國家，以惡性瘧為多，其次是間日瘧。

此外，疾管署疫情中心副主任郭宏偉提及，8月18日至19日再新增3例境外移入登革熱，感染國家為越南、印尼、泰國，提醒民眾到登革熱流行地區，要記得做好防蚊措施。

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