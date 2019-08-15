再增新病例！ 高雄市本土登革熱已達51例

2019-08-15 18:47

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市長韓國瑜「平日忙市政、假日跑選舉」，結果高雄市本土登革熱病例持續增加，衛福部疾管署今日公布，再增1例，至今已達51例，突破半百！

根據衛福部疾管署資料，高雄市新增本土登革熱病例為左營區新上里50多歲女性，近期未出國，8月12日起出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心及嘔吐等症狀，曾分別於12、13日就醫，因症狀未改善於14日再度就醫，經檢驗於今日確診感染登革病毒第二型；目前住院中，其親友及同事等接觸者無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥表示，該名女性平時活動地以住家及工作地、左營區新上里為主，每天下午會至位於同里的龍華市場購物，另近期曾至旗山區、鼓山區活動，但依其發病日及活動史研判，在新上里感染的可能性較高，實驗室將進行病毒基因定序，以釐清可能的感染源。

今年國內累計73例本土登革熱，包含高雄市51例、台南市19例、新北市2例、桃園市1例；另有310例境外移入，境外移入病例數為近10年同期最高。

近期西南風偏強，中南部地區易有短暫強降雨或局部大雨發生機會，疾管署提醒，民眾應於雨後加強環境巡視，徹底清除積水容器，避免病媒蚊孳生；若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

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