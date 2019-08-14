台南東區出現疑似本土登革熱病例 需二次採血確認

2019-08-14 14:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市出現1例高度疑似本土登革熱病例，但需在8月24日2次採血檢驗才能做確定研判，截至8月14日止台南市今年確診本土登革熱病例數18例、境外移入登革熱病例數27例。

台南市於8月13日新增1例高度疑似本土登革熱病例，是30多歲男性，住在東區大同里，8月10日出現肌肉關節酸痛及發燒症狀，曾2度至診所就醫，流感快篩為陰性，8月13日發現左腿有紅疹紫斑情形。

病例主動到東區衛生所檢驗登革熱快篩為陽性，於同日夜間檢驗中心報告為NS1快篩+（+是陽性）、IgM+、IgG-、PCR-（-是陰性），判定須在8月24日進行2次採血檢驗，個案目前住院治療中。個案胞姊住在高雄市，曾到台南東區大同里住家活動，個案胞姐於8月13日下午登革熱確診且住院中。

病例同住其餘3人經快篩皆為陰性且無症狀。8月10日已針對個案居住地做化學防治噴藥及戶內外孳生源清除等防治措施，今天規劃擴大孳生源清除。

南市登革熱防治中心表示，受颱風過後西南氣流影響，台南地區持續會有大雨或豪雨發生，淹水地區泡過水或解凍過久的食物請勿食用，居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；器具表面或手部也可用75％酒精含量噴霧液噴霧消毒。

登革熱防治中心再次籲請民眾把握雨後一週防疫時效，徹底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所遇有疑似症狀患者，可用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷、及早通報，以利防疫單位採取防治工作。

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