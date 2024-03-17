柯文哲喊藍綠污錢 議員揭當年市長亂砍預算逼警方求情補破網

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2024/03/17 07:20

首次上稿 00:25

更新時間 07:20

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文疑收受承攬警用監視器業者賄賂，民眾黨主席柯文哲15日批評，當時北市議會通過預算案時就知道有問題，並指藍綠聯合污錢，財團勾結議會；台北市藍綠議員受訪直指，當時是柯任內的警察局拜託，才會支持該筆預算不砍，並批評柯文哲當初為了還債，要求大砍預算，若200萬畫素監視器從3M降頻寬傳輸到2M，恐讓監視器畫面破圖、遲緩，致使警察局辦案困難。

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台北市警察局長張榮興受訪回應，當年他還沒當台北市警局長，但據了解，雖然柯市府要減預算，但當時警察局仍定調不能拿人民的安全來賭，經過專業評估，在監視器以200萬畫素搭配3M頻寬傳輸才能百分百解析畫面，至今蔣市府仍以這個立場、專業的角度處置。

市警局自2021年推動監視器系統汰舊換新，逐年汰換1.3萬支監視器，並新增2400支，但市議會在2022年通過錄影監視機與傳輸系統預算時，經政黨協商的決議附上但書，除有3M頻寬傳輸需求者，可新增200萬畫素攝影機外，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，才能動支預算。

當時柯文哲市長為此舉行記者會抗議議會但書，認為此舉等於逼市府都要買3M傳輸，一年要多花8600萬元，還提出覆議案，被議會否決。柯文哲日前在陳重文收押後再提此事，並批評「我當時都還沒下台，國民黨與民進黨就聯合污錢」，引起藍綠議員不滿。

記者訪問當年於警政委員會審預算的議員，包含現任陸委會副主委梁文傑、議員許淑華、簡舒培、李傅中武等人，以及提起但書、當時仍是議員的李慶元。李慶元受訪表示，200萬畫素監視器應採用3M頻寬傳輸，這是柯市府委託世曦工程顧問公司的專業規劃建議，柯卻為節省傳輸經費，背離專業建議，犧牲特殊環境狀況下的錄影品質，將多數200萬畫素監視器的頻寬降為2M。

李慶元說，他當年建議若養不起200萬畫素的監視器，就改建置100萬畫素監視器搭配2M；因據SGS檢測，100萬畫素監視器採用2M頻寬傳輸，其錄影品質還比200萬畫素監視器採用2M普遍更佳，但若用200萬畫素監視器搭配2M頻寬傳輸，在車流量大或是人於奔跑時很可能會出現破圖、遲緩，若真要省錢何不當初採納他的意見，可將16億元的建置工程費，節省到3到4億元。

許淑華受訪表示，柯當初為了還債，要求大砍預算，採監視器分級制度，但很多議員擔心降速恐導致影像品質不佳，不能為了讓帳面數字漂亮，拿人民的安全開玩笑，若影像模糊、破圖也增加警方辦案的困難度，當時的警察局也私下拜託許多議員支持。

梁文傑表示，時任秘書長陳志銘主張2M頻寬傳輸夠、建議砍預算，他當時其實沒有太大的定見，其實多數議員對案子不太了解，只是聽說柯市府為節省預算，把警察局傳輸預算刪減，就開始有所討論，他當時認為不管降不降速，市府都必須兼顧市民安全。

簡舒培也批評，柯文哲為把預算規模變小，才把變成2M，但就會犧牲掉監視器的精準和安全，且當初的預算和現在的預算討論的內容、費用不同，柯文哲根本混淆視聽、搏聲量。

李傅中武說，通常議會同仁所提的但書，若合理大部分他都會支持、不會反對，且他長期在警政衛生，很多預算警察局長拜託幫忙支持，他也會給予支持。

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