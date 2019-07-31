疫病》境外移入麻疹再增2例 感染地均在東南亞國家

2019-07-31 20:10

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新增2例境外移入麻疹，分別為北部20多歲本國籍男性、長期居住越南的20多歲外籍男性，感染地均是東南亞國家，提醒民眾注意相關防範措施。

根據疾管署資料，新增的本國籍麻疹個案在3月下旬至7月下旬於菲律賓進修，返國後在7月24日出現身體不適症狀，25日出疹，經就醫通報檢驗確診，目前居家隔離中。

另一例外籍個案則是長期居住越南，7月23日來台洽公，25日出現發燒情形，28日曾經就醫，29日出疹再就醫，經通報檢驗確診，目前住院隔離治療中。

疾管署表示，衛生單位已初步掌握相關個案接觸者共136人，但本國籍個案在可傳染期間曾有搭乘飛機史，接觸者包含26名外籍人士，將透過國際衛生條例國家對口單位通知相關國家，其餘接觸者則最久監測至8月20日。

此外，該2名個案在可傳染期間曾到公共場所，包含7月21日搭乘宿霧太平洋航空5J310班機，從菲律賓馬尼拉飛到台北桃園，並於凌晨0時55分入境桃園機場第一航廈，以及7月25、26日中午到台北誠品信義店地下2樓美食街用餐等，有相關活動史的民眾，要記得自主健康管理18天。

部分國家麻疹疫情持續，且病例數高於去年同期或去年總數，泰國今年截至7月下旬，累計約3800例；越南今年截至6月底，累計約4700例；歐洲地區以烏克蘭最為嚴峻，法國、北馬其頓共和國、土耳其及義大利等國病例數超過千例。

今年國內累計110例麻疹，其中，67例為國內感染、43例為境外移入，感染國家以越南14例、泰國12例、菲律賓7例為多。

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