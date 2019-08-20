不再險象環生！竹市內湖國中通學步道動工 年底啟用

2019-08-20 14:36

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市五福路是內湖國中和華德福實驗學校學童上下學重要通道，但此處道路狹窄，又是中華路通往市區的捷徑，車多且車速快，學童行經此處要閃車子，險象環生，市府向內政部營建署爭取前瞻基礎建設經費設置通學步道，今天舉行動工典禮，將設置長300公尺的通學步道，預計年底完工啟用。

市府交通處表示，五福路連接內湖社區及內湖國中，長約300公尺，是學童上下學主要道路，但最窄處只有5.5公尺，過去缺乏安全通行的人行道，每到上、下學時段，學童僅能走在水溝，與車爭道。

市府交通處爭取經費設置通學步道，經評估將利用既有水溝上方空間，打除部分紐澤西護欄，增加50到80公分的空間，設置寬90公分到1.9公尺寬的人行道，同時在人行道適當設置綠帶，增加綠意。

此外，內湖國中校門廣場缺乏無障礙設計、鋪面破損、原有榕樹也因竄根影響鄰房建物安全，此次工程也將妥善移植樹木，新種喬木及綠帶，改善人行道鋪面及設置無障礙空間，營造學童舒適安全的步行環境。

而在中華路與五福路口也會進行天橋美化、分隔島設置庇護空間、增設無障礙坡道，讓學童穿越中華路，更加安全，總經費675萬元。

而因華德福實驗學校緊鄰內湖國中，聯外道路空間有限，無法設置人行道。經與校方討論，該校學童可利用內湖國中後門連接新設通學步道往返中華路，提供學童一條便捷、安全的步道，預計年底完工啟用。

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