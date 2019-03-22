南投星空夜廊淪為「垃圾巷」 鄰長火大設告示牌

2019-03-22 11:20

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市嘉和社區「12生肖星空夜廊」，兼具通行與教學意義，近來頻傳生肖圖案被破壞，且周邊可見一包又一包的垃圾，其中不乏廢棄建材，該星空夜廊儼然淪為「垃圾巷」之虞，嘉和里第3鄰長陳芳魁特別自製告示牌，呼籲社區民眾發揮公德心，否則，一旦事證明確，將依違反公物、廢棄物清理法等相關法規究辦。

現年74歲、將打掃社區環境視為晨運的嘉和里第3鄰長陳芳魁說，對嘉和社區而言，通學巷地下道「12生肖星空夜廊」別具意義，未拓寬前的通學巷是「無尾路」，社區部分學童須經彰南路或大庄路才能抵達嘉和國小，由於車水馬龍交通事故迭傳，在各級民代努力爭取1000多萬元經費後，才打通道路讓「通學巷」名副其實成為社區學童到校的要道。

由於學童對於12生肖與年曆之間關聯性，大多一知半解，社區民眾與市公所協商後，遂在長約100公尺的地下道打造「12生肖星空夜廊」，且圖案以可愛造型為主，除有中英文對照以外，也具有夜間照明功能，係學童戶外教學的好場所，惟最近肖像頻傳被破壞，如牛、豬、兔等圖案，有的肚子被剖開、有的少了隻腳或鼻子，使得部分圖案管線受損不亮，教學功能也大打折扣。

而更令人火大的是，他天天打掃星空夜廊周邊環境，但竟然愈掃垃圾愈多，還不時出現磚瓦等廢棄建材，遂特別自掏腰包製作多面告示牌，明確告知亂丟垃圾可依廢棄物清理法規定，處1200元至6000元不等罰鍰，呼籲民眾勿心存僥倖，以免受罰。

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