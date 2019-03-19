民雄建國路通學步道改善工程 挖後未速鋪惹怨

2019-03-19 21:17

〔記者陳璟民／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉公所發包辦理「建國路通學步道改善工程」，要更新建國路的東榮路口至嘉縣表演藝術中心，約1.5公里路段兩側人行道，鄉親雖認為是好事，但質疑包商開挖舊損人行道後，未迅速重鋪，造成沙塵瀰漫、通行不便等；對此，民雄鄉長何嘉恒今天下午說，已要求包商加速施作，減低擾民。

民雄公所爭取前瞻基礎建設提升道路品質改善計畫，以四千五百萬元預算，招標辦理此工程，希望給鄉親、學子安全舒適的人行空間。

有店家向本報反映，包商本月初全面開挖計畫路段的人行道，破碎土石方與爛泥沙堆在門口，兩週多以來，未見進一步施工，家人生活、客戶出入大受影響；陳姓婦人說，開挖處宛若壕溝，與住處一樓地板有落差，停在一樓的汽車無法被鎖在家裡，包商曾允提供鐵板便道通行，迄無下文。

記者訪問當地店家、住戶，有人疑包商沒有分段施工、速挖速鋪，導致商品、器材、晾曬衣物等蒙塵。

何嘉恒表示，已要求包商加速施工，並調派灑水車灑水減塵、提供鐵板蓋在門前以便民眾通行等，鄉親若有其他問題，可洽公所，會很快獲得處理。

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