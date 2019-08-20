議員批中市府接待國際漫畫大師鬧笑話 丟台中人的臉

2019-08-20 09:26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中國際動漫博覽會熱鬧展開，已突破5萬參觀人次。台中市議員鄭功進今日指出，台中市政府邀請馬來西亞、香港漫畫大師參加活動，卻讓貴賓搭乘廉價航空，回程行李竟然沒加掛，還發生演講日期一改再改的情況，鬧出國際笑話，丟盡台中人的臉。

鄭功進表示，馬來西亞知名漫畫策展人劉少鳴應邀出席台中國際動漫博覽會，上週日擔任國際大師講座的主講人，由市府安排班機，不僅來回都搭乘廉價航空，回程行李也沒加掛，最後他只好自費加買，否則行李出不了台灣；另外，香港漫畫大師鄺志德來台中開講，演講日期也從18日改到25日，又改回11日。

鄭功進表示，他當議員以來，從未看過哪個市府機關首長是搭乘廉航去國際交流，市府新聞局簡直是「寬以律己、嚴以待人」，且主辦單位劃派人接機、也沒派人從飯店接老師至活動現場，讓國際級漫畫大師對台中留下不堪的印象，難道負面行銷就是盧市長拚經濟的方法嗎？好好的一場動漫博覽會交給盧市府團隊執行，竟然能鬧出這麼多國際級笑話。

台中市漫畫從業人員職業工會也強調，上週日的國際大師講座宣傳期竟然僅有4天，且場地狹小、使用塑膠椅，本土漫畫家甚至必須坐在出入口旁，進行連白板都沒有的口頭教學，宛如路邊攤的交流模式，將心比心，相信若是台中漫畫家出去參展，也不會希望面對這樣的待遇，請新市府團隊正視漫畫專業人才，以禮相待。

對此，新聞局長吳皇昇表示，昨日傍晚得知策展廠商對受邀老師接待有不周全的情事，新聞局身為委託及監管單位，絕對責無旁貸，他立即親自致電給老師表達深深歉意，老師也展現相當的高度，肯定台中國際動漫博覽會的活動，並表示很喜歡跟台中漫迷互動，答應會再度來訪台中交流。

吳皇昇也說，除了感謝講座老師的器量外，也非常感謝台中市漫畫從業人員職業工會的協助。新聞局將以此借鏡作為警惕，往後辦理活動接待等事項，將更為謹慎周全。另外，新聞局對漫畫產業相當重視，今年也開始研擬對本土漫畫家的補助辦法，若議會審議通過，明年即可實施。

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