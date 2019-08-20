「以為詐騙電話...」中市新聞局長致歉 漫畫策展人劉少鳴肯定

2019-08-20 16:45

〔記者張菁雅／台中報導〕馬來西亞知名漫畫策展人劉少鳴應邀出席台中國際動漫博覽會，不僅來回都搭乘廉價航空，回程行李也沒加掛。消息傳出後，主辦單位台中市政府新聞局遭到外界批評，劉少鳴在臉書po文表示，剛抵達吉隆坡就接到新聞局長電話致歉，一開始還以為是詐騙電話，對於局長主動了解問題、致歉及承諾改善，他認為這種態度實屬難得。

劉少鳴上週日參加台中國際動漫博覽會，擔任國際大師講座的主講人，由市府安排班機，不僅來回都搭乘廉價航空，回程行李也沒加掛，最後他只好自費加買。

此事傳出後，市議員鄭功進今日抨擊市府未以禮相待，丟台中人的臉。新聞局長吳皇昇則表示，昨日傍晚得知策展廠商對受邀老師接待不周全一事，立即親自致電給老師表達歉意。

劉少鳴也在臉書表示，這次台中國際動漫博覽會一行，過程中因為策展單位的不專業態度，衍生許多問題，多虧台中動漫工會及時補救，讓活動能順利進行。

劉少鳴說，昨天傍晚剛抵達吉隆坡，就接到台中市新聞局長親自來電，為這次策展單位的疏失致歉，身為這次活動的最高負責單位，能夠主動了解問題、致歉及承諾改善，這種態度實屬難得。

他表示，一開始還以為是詐騙電話，這次可說是最難忘的活動邀請，但台中真的是一個好地方。

劉少鳴也祝福台中國際動漫博覽會未來能夠不斷進步，進一步擴展台灣本土動漫產業影響力。

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