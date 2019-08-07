台中國際動漫博覽會將開展 議員：展演資訊看臉書才知道

2019-08-07 15:26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中國際動漫博覽會將在9日登場，以冒險為主軸，希望吸引喜愛火影忍者、柯南、鬼太郎等動漫迷共襄盛舉。但台中市議員鄭功進今日表示，他收到邀請函後，發現相關展演資訊隻字未提，很多訊息要看臉書才知道，不免令人擔心活動成效。

鄭功進表示，新聞局今年為動漫博覽會設計的邀請函，十分有創意，除了精美木製外盒外，還有卷軸式藏寶圖，但相關展演資訊隻字未提，僅有展期及記者會訊息，讓人不免質疑「寶藏」在哪裡？

鄭功進強調，他長年關注台中市動漫產業發展，在前市長林佳龍執政時期，好不容易向中央爭取到預算，連續3年全額補助市府舉辦國際動漫博覽會，市長盧秀燕上任後，民眾也十分期待，這次以冒險為主題的漫博會，能否辦出不一樣的火花。但他多次去函新聞局索取資料，很多訊息是要看新聞局長吳皇昇的臉書才知道。

鄭功進更質疑，他參加過的記者會不下百場，最近連續2屆動漫博覽會也都親自到場，沒看過一場國際級展覽活動是先開展隔天才辦記者會，主辦單位的活動規劃是否有些瑕疵？

吳皇昇則表示，今年台中國際動漫博覽會特別邀請到國際知名設計師周育潤擔任策展人，並親自設計邀請卡，以藏寶圖方式呈現主要活動內容，為避免活動資訊太過龐雜，詳細展演資訊新聞局官網、臉書粉絲專頁都有提供，後續也在市府官方line、youtube及廣播進行訊息宣傳，讓民眾可清楚瞭解活動特色與訊息。

吳皇昇也說，今年活動於9日登場，為吸引更多喜愛動漫的朋友一起參與，特別安排於10日（週六）假日舉行記者會，去年也是如此安排，加上週日還有鬼太郎、名偵探柯南本尊到現場，更是動漫迷不可缺席的精彩活動。

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