台中國際漫博會問題一籮筐 議員批：金玉其外敗絮其中

2019-08-17 12:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中國際動漫博覽會上週熱鬧開展，但觀展民眾發現問題一籮筐，向市議員鄭功進陳情，包括現場找不到一個市集商家，展售相關主題漫畫；門口的意象看板，求是書院也誤植「球是」書院，簡直貽笑國際！鄭功進今 （17）日抨擊「金玉其外、敗絮其中」！

觀展民眾指出，動漫博覽會今年是第3屆，整個展場上，不僅找不到歷屆展演的作品回顧，就連入口的漫畫大事紀中，也隻字未提。許多市民都質疑，難道之前2屆的成果，不應列入第3屆台中國際動漫博覽會的紀錄？是否又是另一種逢龍必反？

有漫畫家說，他參與整個國際動漫展的籌備過程，直到開幕記者會，才見到市長及新聞局長。相關策展過程，雖然生動接地氣，卻少了直接與本土漫畫家溝通的機會，相信在國際動漫市場上，新聞局也缺乏對台中創作者，有提升競爭力的具體獎勵措施。

鄭功進表示，今年藉由火影忍者、貝貝等知名動漫角色及虛擬實境的闖關遊戲，吸引許多人潮，也頗受大小朋友喜愛，但漫博會不能失去其本質，除了有趣、好玩的親子動態展，也期待有更多的代表作、創作動機、畫風、畫法的交流，培植台中的動漫軟實力。

市府新聞局長吳皇昇表示，今年漫博會主打互動和體驗，讓民眾認識台灣漫畫，因此內部空間提供給漫畫策展，市集在外面，假日擺設漫畫周邊及文創攤位；這次活動受到策展人、漫畫家和民眾肯定，截至16日累計參觀人次3萬5129，打破歷年新紀錄。

吳皇昇指出，求是書院文字上的誤植已更改完成；動漫大事紀主要是闡述國內外動漫的歷史脈絡，這是策展人理念的呈現，也是要增加民眾「科普性」的漫畫知識，盼議員尊重策展人理念；而所謂逢龍必反，實是對同仁的傷害，這很令人錯愕。

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