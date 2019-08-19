碰上中國人「挺香港警察」怎麼辦？ 台灣學姐「軟實力」反制

2019-08-19 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕有網友日前（17日）在臉書發文分享，面對支持香港警察濫用暴力的中國人，來自台灣的「學姐」是如何反制。對此，網友紛紛湧入驚嘆，「台灣軟實力」，「傑出的一手」、「高招」、「多看了一下才看懂！這個姊厲害」。

根據該則發文，該名網友的朋友在美國碰到一堆支持香港警察的中國人，結果雙方一言不合後，便起爭執。此時，另一位來自台灣的學姐就開口勸導，「我們在外要好好跟別人相處！不要亂吵架」。接著，學姐就與中國人聊天，並且一一合照。之後，再將合照po到臉書上，並將標題寫為「我在美國碰到的挺港中國人」。

網友紛紛表示，「這招也太狠了」、「太腹黑了」、「慘了回去被關起來」、「回國馬上被逮捕」、「那些人要被消失了」、「千萬不要惹到這位學姊」。該則貼文截至今晚8點，轉發次數逼近1千5百次，獲得讚數超過9千。

無獨有偶，昨（18）日818集會上，有示威者發現一名自稱來自中國紅衣男子，正在偷拍參與集會人士的大頭照，並且否認自己是公安。該名紅衣男子在遭到群眾爭相合照後，平安離去。而該張照片上傳至網路後，有多人留言表示，「感謝同胞支持香港人五大訴求」、「感謝同胞特意來港支持和平反64」、「感謝支持香港，預祝褔建獨立成功」。

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