反送中》關心不介入！蔡英文：支持香港人追求民主自由

2019-08-19 12:18

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見澳大利亞前國防部長潘恩（Christopher Pyne）時再次提到對香港「反送中」運動的關切，強調支持香港人追求民主自由，但也憂心香港的局勢惡化。所以，「我們會關心，但是不會介入」。

總統表示，非常歡迎潘恩前部長第一次訪問台灣，感謝他在今年5月剛卸下澳大利亞國防部長職務，就接受我們的邀請來台訪問。明天，今年的「凱達格蘭論壇」就要登場，很高興潘恩前部長來擔任專題演講人，針對亞太安全議題分享寶貴的意見。

總統說，這3年多來，台灣和澳洲的雙邊經貿關係、投資都不斷穩定成長。台灣目前是澳洲的第7大出口市場，也是第14大貿易夥伴。我們不僅關係友好緊密，也有共同的目標，那就是維護區域的和平、穩定跟繁榮，潘恩前部長過去在國防部長任內，也為這個目標做出很多貢獻。

總統提到，兩岸關係攸關印太區域的穩定發展，向來是全球關注的焦點。近來，香港「反送中」運動，也引起國際社會的關切。

總統指出，台灣作為民主陣營的一份子，我們支持香港人追求民主自由，但也憂心香港的局勢惡化。所以，她要強調，「我們會關心，但是不會介入」，她也要呼籲北京和香港當局，要用智慧和誠意化解衝突，不要將情勢惡化的責任推給並不存在的外力介入；也不要拒絕和人民對話；更不要做出錯誤的判斷，造成歷史的遺憾。

總統說，台灣堅信民主自由的價值，也希望跟澳洲持續加深夥伴關係，一起推動相關雙邊對話和合作，來促進區域的安全及發展。

總統提到，這幾年來，台灣積極推動「新南向政策」，跟澳洲的印太戰略及「新可倫坡計畫」（New Colombo Plan）的理念相容，也可以相輔相成。我們跟太平洋邦交國加強各領域的合作交流，同時也希望未來能跟澳洲有更多相關合作機會，共同促進這些太平洋國家的穩定和繁榮。

最後，總統表示，「台灣不只是台灣海峽的臺灣，更是太平洋上面的台灣」。藉此機會，她要感謝澳洲政府支持台灣的國際參與，也希望雙方攜手合作，為印太地區做出更多的貢獻。

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