「環保蟑螂」租廠房棄置數百噸事業廢棄物 屋主見狀嚇傻

2019-08-19 21:09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮枇杷里1處出租廠房，遭民眾檢舉疑似違法堆置事業廢棄物，縣府環保局昨下午會同警方、屋主開廠稽查，赫然發現疑似有害爐渣、塑膠粉料、廢輪胎粉料及不明液體，總重逾350噸，今天進一步採樣送驗，由於承租人已不知去向，懷疑又是不肖「環保蟑螂」以「先租後棄」方式進行環保犯罪，全案移送保7總隊進一步調查偵辦。

埔里鎮枇杷里慈恩社區九成街的出租廠房，附近居民發現近2個月來常有載運大型物品的貨車出入，且四周也架設黑色圍網，懷疑載運並堆置廢棄物。

環保局接獲民眾檢舉，昨天下午會同埔里分局鯉潭派出所、屋主開廠稽查，發現廠區內外堆置大量事業廢棄物，居民的擔憂成真，多人在廠外關切，若廢棄物有毒，或是廠房發生火警，後果不堪設想，痛罵堆置廢棄物的人實在太惡劣。

環保局今下午再度派員進入廠區清查廢棄物種類及數量，發現廢棄輪胎粉料、寶特瓶粉料、隔熱紙廢玻璃、廢棄香菇太空包、疑似有害廢爐渣，總重逾350噸，還有多桶不明液體，環保局人員一一採樣進行送驗，還好初步勘查廠房內外並無廢棄物洩漏污染環境情形。

屋主原本不知承租人租用廠房的用途，如今承租人已不知去向，也無法取得聯繫，才知事態嚴重，環保局也將全案依廢棄物清理法移送保7總隊持續調查偵辦。

環保局長方信雄表示，近年來各地陸續傳出俗稱「環保蟑螂」的不法集團，以「先租後棄」方式進行環保犯罪，將四處蒐集到的事業廢棄物棄置承租的空地、閒置廠房等地，等東窗事發，承租人已不知去向，留下無辜的地主或屋主。

方信雄指出，此類環保犯罪不僅危害生態環境與居民健康，地主淪為他人犯罪工具，可能涉及刑責，還須負清除責任，實在得不償失，因此地主出租前應確認承租人的用途，出租之後也要多加留意土地、設施使用情形，切勿貪圖租金小利而因小失大。

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